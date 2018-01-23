РИАМО - 23 янв. Московское УФАС выдало предупреждение департаменту городского имущества города Москвы о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщается на сайте столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

Как уточняется в материале, данный департамент наделен полномочиями по оказанию бесплатной госуслуги по предоставлению жилых помещений в Москве по договорам купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредитования. Результатом оказания данной услуги является заключение указанного договора.

«Основанием для выдачи предупреждения стали действия департамента по направлению граждан в свое подведомственное учреждение ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» для подготовки проекта договора купли-продажи (мены) жилого помещения. За выполнение указанных работ ГБУ взимало вознаграждение в размере 1,75% от стоимости квартиры», - говорится в сообщении.

Таким образом, ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», как хозяйствующему субъекту, были переданы функции органа власти по оказанию государственной услуги, что содержит в себе признаки нарушения части 3 статьи 15 закона о защите конкуренции.

УФАС направило департаменту предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем осуществления подготовки договоров купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредитования силами департамента или ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» на бесплатной основе.