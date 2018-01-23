РИАМО - 23 янв. Движение пригородных поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) происходит в штатном режиме после произошедшего сбоя, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 19:15 железнодорожники возобновили движение пригородных поездов в сторону Москвы на участке Подольск – Курский вокзал со всеми предусмотренными расписанием остановками, предварительно восстановив работу контактной сети и отбуксировав остановившиеся на перегоне два состава. Электрички из Москвы следовали по обычному маршруту», - говорится в сообщении.

Ранее на период восстановительных работ движение пригородных поездов в сторону Москвы было организовано по четвертому пути. Это позволило не приостанавливать движение, однако этот путь на участке между станциями «Подольск» и «Царицыно» не оборудован пригородными пассажирскими платформами, поэтому поезда проезжали без остановки станции и остановочные пункты: «Силикатная», «Щербинка», «Бутово», «Битца», «Красный Строитель», «Покровская», «Царицыно».

В пути были задержаны два пригородных поезда. Сбой был связан с провисанием контактного провода.