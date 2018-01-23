РИАМО - 23 янв. Сотрудники ГИБДД Москвы изъяли у пассажира иномарки на Каширском шоссе сверток с марихуаной массой более 90 граммов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе личного досмотра у 32-летнего приезжего из Тульской области был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 90 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его под подписку о невыезде.