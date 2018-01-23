РИАМО - 23 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах премий призерам и победителям XXIII летних Сурдлимпийских игр, соответствующий документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

«Осуществить единовременные выплаты спортсменам-инвалидам, представляющим город Москву в составах спортивных сборных команд Российской Федерации и завоевавшим звания чемпионов или призеров XXIII Сурдлимпийских летних игр 2017 года в городе Самсуне (Турецкая Республика)», - говорится в тексте распоряжения.

Победителям выплатят по 2 миллиона рублей. Серебряные призеры получат по 1,4 миллиона рублей, а обладатели бронзовых медалей — по 800 тысяч рублей.

Тренерам спортсменов также будут предоставлены единовременные выплаты: наставникам чемпионов выплатят по 1 миллиону рублей, тренерам серебряных призеров – по 400 тысяч рублей, бронзовых призеров – по 279,8 тысячи рублей.

Сурдлимпийские игры прошли в городе Самсуне, в Турции, с 18 по 30 июня 2017 года. В играх приняли участие свыше 4,5 тысяч спортсменов из 109 стран мира. Соревнования проходили по 21 спортивной дисциплине спорта глухих. Сборную команду России представляли 334 спортсмена, в том числе 103 москвича в 17 спортивных дисциплинах. Сборная Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачете.

Столичные спортсмены завоевали 27 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую медали.