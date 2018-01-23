РИАМО (ЛУХОВИЦЫ) - 23 янв. Во вторник в подмосковных Луховицах состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного детского сада «Дюймовочка», передает корреспондент Луховицкого информагентства.

По данным агентства, в этот день учреждение посетили глава муниципалитета Владимир Барсуков и депутат Мособлдумы Евгений Аксаков.

«Этот детсад – старейший в Луховицах. Он начал работать более 50 лет назад. Благодаря ремонту, который проведен здесь в рамках реализации губернаторской программы «Образование Подмосковья», учреждение стало, как новое. Мы довольны тем, как все получилось. С наступлением теплой погоды на прилегающей к «Дюймовочке» территории будет проведено благоустройство и асфальтирование», – сказал Барсуков.

По его словам, на ремонт, который продолжался здесь с осени 2017 года, было направлено порядка 23,6 миллиона рублей. Одна десятая часть от этих средств выделена из бюджета округа. На период работ воспитанники детсада были переведены в другие дошкольные образовательные учреждения, 22 января они вернулись в «Дюймовочку».

Аксаков в свою очередь подчеркнул, что на уровне региона развитию отрасли образования уделяется большое внимание. Активно участвуют в этой работе и депутаты. Он сообщил, что из своего депутатского фонда на 2019 год выделит средства для приобретения в «Дюймовочку» новой мебели.