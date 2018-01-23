РИАМО - 23 янв. На севере Москвы удалось предотвратить пожар в жилом доме на улице Лавочкина благодаря оперативной помощи сотрудников столичного управления Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Инцидент произошел накануне на севере столицы в одном из жилых домов на улице Лавочкина. На пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал «тревога» из находящейся под охраной квартиры.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили задымление на лестничной площадке и вызвали пожарную охрану», - говорится в сообщении.

При осмотре было установлено, что в результате газосварочных работ в квартире, расположенной этажом выше, произошло возгорание в технической шахте.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и ликвидировали очаг возгорания. В результате инцидента пострадавших нет.

О том, что в квартире едва не произошел пожар, собственник узнал от сотрудников вневедомственной охраны московской Росгвардии, которые до его приезда осуществляли охрану принадлежащего ему имущества.