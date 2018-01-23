РИАМО - 23 янв. Команда по следж-хоккею «Феникс», базирующаяся в Подмосковье, проведет ряд товарищеских матчей со сборной Южной Кореи, игры состоятся в Тульской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В конце января сборная Южной Кореи по следж-хоккею приедет в Россию на сборы. В рамках визита команда проведет тренировки, а также серию товарищеских игр с подмосковной командой «Феникс». Тренировочные мероприятия пройдут в городе Алексин Тульской области с 29 января по 6 февраля», - отмечается в сообщении.

Перед матчем 3 февраля для болельщиков будет подготовлена развлекательная программа, а также пройдет показательная игра детских следж-хоккейных команд из Тулы и Москвы.

«Следж-хоккей активно развивается в Московской области. В Подмосковье базируется команда «Феникс», которая является одной из сильнейших в стране. Подобные мероприятия очень важны для развития вида спорта. Наши спортсмены поделятся мастерством с иностранными коллегами, а также получат опыт», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.