РИАМО - 23 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ПрофитПро» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» о включении сведений в отношении ООО «ПрофитПро» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения и оргтехники. Действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения подлежащими включению в реестр.

«ООО «ПрофитПро», не согласившись с указанным решением, обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС», - говорится в сообщении.