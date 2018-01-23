РИАМО - 23 янв. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГКУ «Дирекцией единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» в отношении ООО «РАНСТРОЙ-01» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило государственный контракт с обществом на выполнение проектно-изыскательских работ по шести объектам капитального ремонта учреждений. В связи с нарушением ООО «РАНСТРОЙ-01» условий исполнения контракта заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта.

«Общество не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РАНСТРОЙ-01» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.