РИАМО - 23 янв. В Одинцовском районе Подмосковья с части территорий сняли карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области 25 октября 2017 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Советская города Голицыно городского поселения Голицыно Одинцовского района, город Голицыно», - говорится в сообщении.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.