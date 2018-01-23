РИАМО - 23 янв. Московское областное УФАС выявило признаки картельного сговора на электронных торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию автодороги и объектов дорожного хозяйства в Дмитровском районе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«ООО «Гагат» и ООО «Дорожно-строительные инновации» действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1% начальной (максимальной) цены контракта», - говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции».