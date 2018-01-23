РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В Центральном парке подмосковных Люберец 27 января пройдет снежная битва в рамках интерактивной программы «Снежный Бум», организованной местным сообществом «Мама оффлайн», сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя сообщества Наталья Муравьева.

«В субботу, 27 января, в Центральном парке культуры и отдыха подмосковных Люберец пройдет снежная битва в рамках интерактивной программы «Снежный Бум» для всех желающих. Начало в 14:00», - сказала Муравьева.

Она отметила, что аниматоры проведут подвижные игры для детей и взрослых. Также семьи смогут посоревноваться в лепке самой красивой снежной фигуры.

«Интерактивная программа «Снежный Бум» организована для того, чтобы люди выходили общаться оффлайн. Они смогут прийти в парк и начать играть, резвиться на снегу. Мы подчеркиваем социальную значимость семейных выходных», - заключила Муравьева.