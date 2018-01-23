РИАМО - 23 янв. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Белая мебель» на действия ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» при проведении электронного аукциона на поставку мебели медицинского назначения для детской поликлиники, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводу жалобы, больница установила завышенные требования к товарам участников конкурса.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» и признало жалобу ООО «Белая мебель» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало медучреждению обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.