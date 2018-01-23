РИАМО - 23 янв. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО МОНИКИ в отношении ООО «Мой Компьютер» для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку компьютерной техники, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, оператором электронной площадки была сформирована карточка контракта, что в свою очередь обеспечило учреждению возможность направить в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью проект государственного контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, в связи с чем от оператора поступило уведомление об уклонении ООО «Мой компьютер» от заключения госконтракта.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России, Общество не представило доказательств наличия объективных для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мой Компьютер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.