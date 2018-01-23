РИАМО - 23 янв. В Москве зафиксировали уменьшение числа случаев несанкционированной торговли у метро, сообщил во вторник замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Савченко.

По его словам, департамент транспорта совместно с метрополитеном видит борьбу с незаконными торговцами у станций метро как приоритетную и одну из важных задач, потому что это связано и с безопасностью граждан, и состоянием их здоровья.

«Были случаи отравления данными продуктами, их никто не контролирует, ни сроки годности, ни стандарты качества этих продуктов. Эти случаи отслеживаются, пресекаются. Их гораздо меньше становится со временем. В основном, конечно, эта система уже уходит за пределы метрополитена, на близлежащее окружение метро, 50-100 метров от метрополитена», - сказал Савченко в интервью телеканалу «Москва 24».

Ранее депутаты Мосгордумы одобрили в первом чтении законопроект, который на правовом уровне «отодвинет» места торговли на 50 метров от станций Московского метрополитена, а также назначит ответственным за составление протоколов об административных нарушениях предпринимателями в данной зоне ГКУ «Организатор перевозок».

Также законопроектом предлагается уточнить перечень мест, в которых запрещено осуществление торговой деятельности и оказание услуг, к таким местам предлагается отнести вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, территорию Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС), 50-метровую зону от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории ММТС, а также территорию транспортно-пересадочных узлов и 50-метровую зону от них.