РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. В 2017 году в городском округе Люберцы в 4,5 раза увеличилось количество транзакций по транспортной карте «Стрелка», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 января по 31 декабря 2017 года количество транзакций в Люберцах по транспортной карте «Стрелка» возросло в 4,5 раз, задействованы терминалы на 81% подвижного состава», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что по всем действующим контрактам и договорам заключены дополнительные соглашения об установке на все автобусы оборудования для обеспечения возможности безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров.

«В 2017 году администрацией был разработан и реализуется приоритетный проект популяризации безналичной оплаты проезда ЕТК «Стрелка». На социальных маршрутах ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП №1 автоколонны 1787» Люберец проблем со «Стрелкой» практически нет. Однако считаем, что работа в данном направлении недостаточная, в текущем году планируем выйти на цифру не менее 50 трансакция в день на каждый терминал», - добавил Ружицкий.