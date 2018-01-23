РИАМО - 23 янв. Случаи продажи билетов «с рук» для проезда в столичной подземке по-прежнему происходят, в 2017 году незаконная торговля билетами была пресечена в метро порядка 500 раз, сообщил во вторник замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Савченко.

«Но, тем не менее, отдельные случаи есть. В прошлом году мы выявили порядка 460 таких фактов (несанкционированной продажи билетов в метро – ред.)», - сказал Савченко в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что по всем данным случаям были возбуждены административные дела, назначены штрафы. В случае, если сотрудники службы безопасности на Московском метрополитене замечают, что группы незаконных торговцев являются организованными, то они передают информацию в правоохранительные органы для пресечения деятельности данных групп.

«Количество несанкционированной продажи билетов значительно снизилось, но работа в этом направлении продолжается. Здесь комплекс мер, также экономические меры - цена билета на многоразовую перевозку 28 рублей. При этом эти группы (лиц – ред.) раньше продавали билеты по 50 и по 100 рублей за один билет. Уже сам пассажир экономически понимает, что лучше купить многоразовый билет», - указал Савченко.