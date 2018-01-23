РИАМО - 23 янв. В подмосковном наукограде Фрязино открылся компьютерный клуб для пенсионеров, где пожилых граждан обучат основам работе на ПК, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Благодаря победе команды Московской области в мае 2017 года на всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности среди пенсионеров в Санкт-Петербурге был получен сертификат на приобретение компьютеров, который впоследствии передали Фрязинскому отделению Союза пенсионеров.

«Первый во Фрязине компьютерный клуб для пенсионеров сразу же стал точкой притяжения для пожилых горожан. Списки желающих обучаться работе на компьютере уже составлены, желающих много, так что пустовать клуб точно не будет», - говорится в сообщении.

Люди старшего поколения будут приходить сюда, чтобы освоить основы компьютерной грамотности, научиться пользоваться компьютерной техникой, зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Кроме того, они будут иметь возможность задавать вопросы, обмениваться опытом и обрабатывать фотографии из семейных альбомов.

«В Московской области курсы повышения компьютерной грамотности пожилых людей реализуются на базе 27 образовательных учреждений, 54 учреждений социального обслуживания и в 118 учреждениях культуры. В 2017 году курсы компьютерной грамотности прошли более 6,5 тысяч пенсионеров», - отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.