РИАМО - 23 янв. На объектах столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) установлено более 12 тысяч камер, в том числе «умные камеры» нового поколения, сообщил во вторник замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Савченко.

«Что касается количества камер, в настоящий момент уже более 12 тысяч камер на объектах метрополитена и МЦК имеется, это 2 тысячи камер на объектах МЦК, более 10 тысяч - на метрополитене. Из них 5,5 тысяч камер на метрополитене - это «умные» камеры», - сказал Савченко в интервью телеканалу «Москва 24».

Он пояснил, что «умными» называются современные цифровые камеры с возможностью видеоаналитики, взаимодействия с программным обеспечением отслеживания различных внештатных ситуаций, скопления людей, забытых вещей, брошенных сумок. Также предполагается информирование специально подготовленных категорий сотрудников службы безопасности о данных внештатных инцидентах.

«У нас создан в метрополитене пункт управления обеспечением транспортной безопасности. Ежедневно в данном пункте более 50 человек занимаются взаимодействием с нашей техникой, камерами. Всю информацию с камер получают в режиме онлайн, обрабатывают, дают определенные команды силам быстрого реагирования на вмешательство и прекращение инцидента», - сказал Савченко.

Он добавил, что на всех станциях метрополитена есть рамки металлоискателей, и это не единственное оборудование, которое задействовано в системе безопасности. Также используются ренгено-телевизионная техника, ручные металлодетекторы, детекторы взрывчатых веществ.

«Существуют правила проезда в Московском метрополитене, они утверждены постановлением правительства Москвы с 2008 года. В первую очередь, сотрудники безопасности ориентируются на перечень запрещенных к провозу предметов, веществ. Вся система нацелена на то, чтобы выявить вещества: взрывчатые, предметы холодного и огнестрельного оружия и т.д.», - сказал Савченко.

Он добавил, что «умные камеры» научатся распознавать лица, которые находятся в розыске. Система видеонаблюдения с возможностью биометрии и выявления в потоке пассажиров определенных лиц - это следующий этап.

«Работа ведется и будет продолжаться еще долгие годы, но уже на данный момент метрополитен обладает такой системой безопасности, которая, практически, не имеет аналогов в мире, это лучшая система среди российских метрополитенов, можно безусловно это сказать. Многие страны мира, имеющие большие метрополитены, с удовольствием обмениваются с нами опытом, и берут у нас пример во многом», - сказал Савченко.