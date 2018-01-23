РИАМО - 23 янв. Власти Москвы планируют усилить меры по обеспечению безопасности на транспортных объектах города в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил во вторник замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Савченко.

«Можно сказать, что мы будем в усиленном режиме, усиленным численным составом работать», - сказал Савченко в интервью телеканалу «Москва 24», отвечая на вопрос о работе служб безопасности на столичных объектах транспорта в период чемпионата мира по футболу - 2018.

По его словам, в периоды различных праздников, значимых общественных мероприятий, происходит усиление всех подразделений, которые задействованы в организации безопасности на объектах транспорта столицы, в том числе и на Московском метрополитене.

«Мы выпускаем отдельное специальное распоряжение по департаменту транспорта об усилении на наших объектах. Если каждодневно у нас безопасностью на метрополитене, например, занимается порядка 10 тысяч человек, это сотрудники службы безопасности метрополитена, ГКУ «Организатор перевозок», управление внутренних дел на Московском метрополитене, то в период праздничных мероприятий штат данных людей усиливается. Мы дополнительно привлекаем подразделения полиции, Росгвардии, дружинников метрополитена», - отметил Савченко.

Он добавил, что на территории столицы действуют нормативные акты, которые регулируют всю работу в сфере безопасности на объектах транспорта, — в первую очередь федеральный закон №16 о транспортной безопасности, ряд подзаконных нормативных актов, постановления правительства РФ, приказы министерства транспорта РФ.

«В рамках данной нормативной базы мы выстраиваем всю работу», - заключил Савченко.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».