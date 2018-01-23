РИАМО - 23 янв. Специалисты Московского исследовательского центра за минувшую неделю проверили торговые точки в 16 районах Москвы на предмет продажи контрафактного цифрового контента, по итогам выявлена продажа контрафакта в 23 организациях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«С 12 по 18 января 2018 года специалисты Московского исследовательского центра провели комплексный анализ цифрового контента, реализуемого в Москве. Были проверены торговые точки в 16 районах Москвы. Данные мероприятия проводятся с целью выявления фактов продажи контрафактным цифровым контентом. По итогам исследований установлено, что в 23 торговых точках продают контрафактную цифровую продукцию», - отмечается в сообщении.

В частности, торговлю контрафактом обнаружили в районах Филевский парк, Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского в Западном округе, Северное Измайлово, Измайлово в ВАО, Бирюлево-Восточное, Царицыно, Чертаново Центральное на юге столицы и Обручевский в Юго-Западном округе.

Также специалисты исследовательского центра выявили около 1700 фактов нарушений авторского права в сети Интернет. Данные исследований направлены в окружные управления ГУ МВД России по Москве.