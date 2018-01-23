РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. Новогодние ели в поселении Томилино подмосковных Люберец демонтируют до конца февраля, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В Томилине городского округа Люберцы начался демонтаж елочных конструкций. Первыми на хранение до следующей зимы уберут ели с дворовых территорий, затем – из мест массового пребывания жителей. Завершится эта работа к концу февраля уборкой елки со стадиона «Урожай»», - говорится в сообщении.

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий заявил, что элементы новогоднего оформления будут демонтироваться после Крещения.