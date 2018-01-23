РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Во вторник на участке Подольск – Москва Курского направления МЖД организовано движение электропоездов по временной схеме, они не останавливаются на семи станциях, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы МЖД.

«На участке Подольск – Москва движение пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, организовано по временной схеме, электрички проходят без остановки станции и остановочные пункты «Силикатная», «Щербинка», «Бутово», «Битца», «Красный Строитель», «Покровская», «Царицыно». Это связано с провисанием контактного провода. Провод не дотрагивается до железнодорожного полотна. Поезда следуют по соседнему пути, который на этом участке не оборудован пригородными пассажирскими платформами», - сказал сотрудник.

На место прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые сделают все возможное, чтобы в минимальный срок устранить возникшую ситуацию и возобновить движение в штатном режиме.

На участке остановлены пригородные поезда №6084 «Подольск – Голицыно» и №6132 «Подольск – Москва». В настоящее время принимаются меры по буксировке этих составов тепловозами. Задержки в движении других поездов не прогнозируются.

Пассажиры пригородных поездов, следующих в Москву, чтобы попасть на остановочные пункты, которые временно электрички проходят без остановки, могут в качестве альтернативного варианта совершить пересадку на электрички по направлению из Москвы на станциях и остановочных пунктах на участке Москворечье – Курский вокзал. При этом им лучше проверить расписание и порядок остановок электричек, следующих с Курского вокзала.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.