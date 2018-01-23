РИАМО – 23 янв. Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова постоянным представителем России при международных организациях в Вене, сообщает во вторник Газета.ru.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская Республика», - говорится в указе главы государства.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Грушко заместителем министра иностранных дел. Другим указом Грушко был освобожден от обязанностей постпреда России при НАТО.