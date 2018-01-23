РИАМО - 23 янв. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверило исполнение ранее выданных предписаний по устранению нарушений в магазинах «Перекресток» в Зеленограде и Солнечногорском районе Подмосковья, по результатам проверки суд оштрафовал АО «Торговый дом «Перекресток» на 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце сентября 2017 года управление провело проверку по исполнению ранее выданного предписания в магазинах ТД «Перекресток», расположенных по адресам: Зеленоград, микрорайон 15, корпус 1549 и Солнечногорский район, деревня Черная Грязь, строение 2А. В результате проверки было установлено частичное невыполнение в срок предписания управления.

«В отношении АО «Торговый дом «Перекресток» был составлен протокол об административном правонарушении по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд города Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности. В декабре 2017 года Арбитражным судом города Москвы АО «Торговый дом «Перекресток» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 300 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

В частности, в магазинах хранение и реализация мяса птицы в холодильных витринах осуществлялась с нарушением температурных условий хранения. Температура воздуха в помещениях цехов мясных полуфабрикатов составила 20 и 14 градусов при допустимой не выше 12°С.

Кроме того, в магазинах не производилась регистрация, фиксация и контроль влажности в складских помещениях и холодильных шкафах для соблюдения условий хранения яиц куриных, молочной и мясной продукции. Сотрудники не представили акты выполненных работ по дезинфекции помещений и контролю качества выполненных работ в соответствии с графиками санитарных дней.