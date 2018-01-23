РИАМО - 23 янв. «Робостанция» на ВДНХ в Москве в последнюю неделю января будет угощать посетителей бесплатным эскимо, а также даст скидку на билеты студентам в Татьянин день и тем, кто придет с кофе, в День солнечного кофе, кроме того, бесплатные билеты получат те, кто принесет с собой сломанную технику, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«До конца января «Робостанция» на ВДНХ подготовила для своих посетителей несколько необычных акций и специальных предложений», - отмечается в сообщении.

Так, 24 января отмечается Международный день эскимо. В американском городе Онаве в начале 1920-х годов владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на мороженое в шоколадной глазури, которое он назвал пирожком эскимоса (эскимо пай). В этот день при покупке трех и более билетов на «Робостанцию» посетитель в подарок получит мороженое.

25 января в России отмечается традиционный праздник всех студентов — Татьянин день. В 1755 году императрица Елизавета I подписала указ об основании Московского университета, а в 1791 году во имя святой мученицы Татианы на территории учебного заведения был освящен храм. С тех пор святая считается покровительницей студентов и преподавателей. В этот день при предъявлении студенческого можно будет приобрести билет на «Робостанцию» с 50% скидкой.

«26 января в Исландии отмечается необычный праздник — День солнечного кофе. Жители островного государства празднуют приближение весны. Когда из-за гор начинают пробиваться первые лучи солнца, исландцы пекут угощения и заваривают ароматный кофе. Посетители «Робостанции», которые придут в этот день со стаканчиком кофе, получат 20% скидку на покупку билетов», - добавляется в сообщении.

А 30 января гости смогут обменять старую электротехнику, например, сломанную микроволновую печь или устаревший принтер, на бесплатный билет на «Робостанцию». Вся собранная техника станет частью шоу «Бронебот» — международного чемпионата по боям роботов.