РИАМО - 23 янв. Кайдзэн-семинар для промышленных предприятий Подмосковья, организованный японской ассоциацией РОБОТО, состоится 25 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев 25 января примет участие в кайдзэн-семинаре «Диагностика производительности российских предприятий в 2017 году: успехи кайдзэн в России», - говорится в сообщении.

Организатор мероприятия – РОТОБО (Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами) при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В рамках семинара для промышленных предприятий вице-президент компании Toyota Engineering Судзуки Кацухико расскажет, как повысить производительность и активизировать корпоративную деятельность, а директор компании World Business Associates Йо Кодзи выступит с докладом «Кайдзэн – количественный анализ путем сбора объективных данных».

В мероприятии также примут участие помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева и генеральный директор НИИ России и ННГ при РОТОБО Окада Кунио.

Кайдзэн – японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни.

Впервые философия кайдзен была применена в ряде японских компаний (включая Toyota) в период восстановления после Второй мировой войны, и с тех пор распространилась по всему миру.