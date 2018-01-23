РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 янв. Щелковский городской суд оштрафовал ООО «ЭкоПолигон-Щелково», которое эксплуатирует полигон «Сабурово», на 150 000 рублей в связи с многочисленными нарушениями в содержании полигона твердых бытовых отходов, сообщил Щелковскому информагентству работник пресс-службы Щелковской городской прокуратуры.

«На полигоне «Сабурово» при разгрузке не применяются сетчатые ограждения. Наличие мусора на территории санитарно-защитной зоны свидетельствует о нарушении сроков уборки территории ООО «ЭкоПолигон-Щелково». Проверка эксплуатации полигона показала, что мощность слоя отходов во многих местах достигает 6 метров вместо двух, причем помимо разрешенных к складированию отходов там есть и автомобильные покрышки, тара из-под лакокрасочных средств. В связи с перечисленными нарушениями организации была оштрафована на 150 000 рублей», – сказал сотрудник пресс-службы.

По сведениям агентства, также к дисциплинарной ответственности привлечены еще два должностных лица ООО «ЭкоПолигон-Щелково».