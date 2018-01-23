РИАМО - 23 янв. Американская киноакадемия назвала актеров и актрис, которые претендуют на получение «Оскара», в их число, в частности, попали Мэрил Стрип, Дэниел Дэй-Льюис, Октавия Спенсер и Уиллем Дефо, сообщает во вторник Газета.ru.

«Лучшей актрисой может стать Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») или Мэрил Стрип («Секретное досье»)», — говорится в сообщении.

На звание лучшего актера претендуют Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниел Калуя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

Как уточняется в сообщении, на премию в категории «Лучшая актриса второго плана» попали Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткалф («Леди Берд»), Октавия Спенсер («Форма воды»).

«В число кандидатов на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» вошли Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира») и Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)», — добавляется в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что на получение премии в номинации «Лучший фильм года» претендуют картины «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино, «Темные времена» Джо Райта, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Прочь» Джордана Пила, «Леди Берд» Греты Гервиг, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар», — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно выручающаяся деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

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