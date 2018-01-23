РИАМО - 23 янв. Один мужчина погиб и еще один получил тяжелые травмы минувшей ночью под колесами электрички на станции «Москва-Савеловская», по данному факту следователи проводят доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге. По предварительным данным, 23 января 2018 года примерно в 00:35 двое мужчин, находившихся на станции «Москва-Савеловская» в состоянии алкогольного опьянения, травмированы проходящим электропоездом сообщением Апрелевка - Перово. Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во вторник примерно в 08:03 на платформе «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги, скоростным электропоездом сообщением Москва-Белорусская – «Шереметьево» смертельно травмированы двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. По данному случаю также проводится проверка.

В ходе проверок следователи установят все обстоятельства произошедшего, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.