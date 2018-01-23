РИАМО - 23 янв. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в ходе заседания регионального правительства во вторник назвал муниципалитеты Подмосковья, жители которых оценивают состояние дорог хуже всего.

«Ежегодно проводится опрос жителей об удовлетворенности состоянием дорог. Обращаю внимание на муниципалитеты, жители которых оценивают состояние дорог хуже всего: это Одинцовский район, Красногорск, Истра, Павловский Посад, Можайский район, Луховицы, Краснознаменск, Красноармейск, Бронницы и Звенигород. Этим муниципалитетам необходимо сделать вывод и увеличить план ремонта дорог», - сказал Тресков.

Он добавил, что больше всего жители удовлетворены состоянием дорог в Дубне, Протвине, Серпухове, Фрязине, Долгопрудном, Шаховской, Королеве, Домодедове, Сергиево-Посадском районе и Балашихе.

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