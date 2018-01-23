РИАМО - 23 янв. Сбербанк запускает продажу сим-карт своего виртуального оператора «Сбербанк-телеком» в Москве, при этом тарифы будут такими же, как уже действующие в Петербурге, пишет во вторник газета «Ведомости».

«На сайте виртуального оператора (MVNO) Сбербанка «Сбербанк-телеком» (работает под брендом «Поговорим») появилась форма для заказа сим-карт в Москве. Клиентам предлагается доставить карточку курьером. Ближайший срок доставки, который можно было выбрать на сайте, – на следующий день. Но сотрудник контакт-центра «Поговорим», куда корреспондент «Ведомостей» обратился, уже заказав сим-карту, заявил, что доставка возможна только в феврале. Он заверил, что в Москве будут действовать те же тарифы, что и в Петербурге. Там оператор работает с августа 2017 года», - отмечается в статье.

При этом Сбербанк не раскрывает показатели работы MVNO. В то же время, по предположениям экспертов, к концу 2017 года в Петербурге и Ленинградской области «Поговорим» мог набрать до 15 тысяч абонентов, а до конца 2018 года их число может вырасти до 300-350 тысяч. Даже если в Москве и Подмосковье будут задействованы 2/3 отделений Сбербанка (всего их 1100) и продаваться в каждом будет одна-две сим-карты в день, уже за первый год работы оператор наберет в Московском регионе 200-400 тысяч абонентов.

К концу этого года MVNO Сбербанка имеет все шансы занять место в первой тройке. Всего же, по предварительным данным «ТМТ консалтинга», к концу 2017 года в России насчитывалось около 5,8 миллиона пользователей MVNO. Крупнейшими по числу абонентов были «дочка» «Мегафона» «Скартел» (работает под бредом Yota, более 4 миллионов подписчиков), «Ростелеком» (чуть менее 1 миллиона) и МГТС (более 300 тысяч).