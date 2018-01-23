РИАМО - 23 янв. Более 2 миллионов жителей Подмосковья имеют транспортную карту «Стрелка», они совершили более 430 миллионов поездок, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Все больше распространения получает карта «Стрелка», уже более 2 миллионов человек стали ее обладателями, 438 миллионов поездок совершили с ее использованием», - сказал Тресков.

Он добавил, что для пользователей карты «Стрелка» установлен специальный режим экономии. Также пассажиры с декабря прошлого года могут использовать банковские карты, приложив их в автобусах к терминалам карты «Стрелка».

«Стрелка» – единая транспортная карта для оплаты поездок на общественном транспорте Московской области. Основным преимуществом «Стрелки» является выгодная система скидок на проезд.