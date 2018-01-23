РИАМО - 23 янв. В Подмосковье не должны работать грязные и неподготовленные автобусы, а также необходимо уходить от наличного расчета за проезд, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор поручил повысить заработную плату водителям общественного транспорта в регионе и также отметил, что необходимо бороться с недобросовестными частными перевозчиками.

«Грязные, неподготовленные автобусы в Московской области работать не будут. За наличный расчет принуждать жителей ездить недопустимо, мы это будем пресекать. Прошу глав провести эту профилактическую работу», - сказал Воробьев.

Как ранее отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, в 2018 году в Подмосковье обновят автобусный парк, на линии выйдут более 2,6 тысячи новых автобусов.