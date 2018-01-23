РИАМО - 23 янв. Около тысячи новых автобусов поступят в «Мострансавто» ко второму кварталу 2018 года, сообщил генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

По его словам, с октября 2017 года по сегодняшний день в «Мострансавто» поступило 704 новых автобуса: 326 машин малого класса «Газель Next», 243 среднего класса «ПАЗ Вектор» и 235 новых автобусов большого класса «ЛиАЗ».

«Ко второму кварталу мы обновим автопарк еще на 954 автобуса - это 574 автобуса малого класса и 380 автобусов большого класса. Впервые за последние десятилетия автопарк «Мострансавто» на регулярных маршрутах будет соответствовать нормативным срокам», - сказал Мурашов на заседании правительства Московской области.