РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. Подрядная организация завершит капитальный ремонт в поликлинике №3 Люберецкой районной больницы №1 в поселке Томилино Люберец к июню 2018 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник он посетил поликлинику и проинспектировал ход работ.

«Недавно полностью завершился ремонт в одном крыле двухэтажной поликлиники №3 ЛРБ №1 на улице Гаршина, дом №20А. Работы идут по графику, к июню подрядная организация ООО «Альтаир» завершит все работы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на время ремонта поликлиника не прекращала работу.

«В левом крыле сделан подвесной потолок, полностью обновили стены, пол, провели облицовку кафелем, установили новое сантехоборудование и окна. Заменили систему отопления, канализацию, водоснабжение, отремонтировали крышу. В планах на 2018 год ремонт входной группы, фасада, который утеплит здание», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что именно медики решают все вопросы с подбором материалов и выбором цветовой гаммы. Из областного бюджета на ремонт медучреждения выделили 31,8 миллионов рублей, из них 9 миллионов рублей уже освоили.

«Мы входит в программу Московской области по ремонту медицинских учреждений. По этой программе в Люберцах в 2017-18 годах должны отремонтировать 14 медицинских учреждений. В 2017 году отремонтировали уже семь объектов, в 2018 году – тоже 7 (планируют отремонтировать – ред.). В том числе и поликлиника №3 ЛРБ №1 на Гаршина в Томилине», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в поликлинике подобран профессиональный кадровый состав. Все медицинские услуги оказываются на высоком уровне. Стоит задача создать комфортные условия для медперсонала и пациентов поликлиники.

«Сегодня здесь это делается. Финансирование осуществляется, контроль за ходом работ идет постоянно», – заключил Ружицкий.