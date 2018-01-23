РИАМО - 23 янв. У строителей четвертого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы осталось два месяца, чтобы найти инвесторов для реализации проекта, пишет во вторник газета «Ведомости».

«У строителей ЦКАД-4 – «Автобана» и РФПИ – появится еще два месяца, до конца марта, чтобы найти деньги на строительство дороги, сообщили два человека, близкие к переговорам по проекту», - говорится в статье.

Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года. Позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 год. При этом инвесторы, заинтересованные в проекте, есть. Осталось договориться с концедентом об изменении сроков строительства и некоторых других условий. Однако если инвесторам в оставшиеся два месяца не удастся договориться с государством о новых сроках окончания строительства, концессия может быть отменена, а концессионное соглашение – расторгнуто.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.