РИАМО - 23 янв. Средняя заработная плата водителей «Мострансавто» с 1 февраля вырастет с 42 тысяч рублей до 52 тысяч рублей, сообщил во вторник генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

Ранее на заседании подмосковного правительства во вторник губернатор Андрей Воробьев поручил повысить заработную плату водителям общественного транспорта в регионе.

«Заработная плата в 2017 году отличается от рыночного уровня, от частных перевозчиков, на 30%. Мы начали поэтапное повышение зарплаты, с ноября мы повысили на 5%, с 1 февраля повышаем зарплату в среднем на 24% по норме рабочего времени. Она сейчас составляет 42 тысячи рублей, будет 52 тысячи рублей», - сказал Мурашов.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря увеличению финансирования по государственным контрактам.

«Главная проблема - нехватка 10% водителей - будет решена в ближайшие месяцы», - заключил Мурашов.