РИАМО - 23 янв. Трое неизвестных залезли в коттедж в новой Москве и ограбили проживающих там супругов с двумя несовершеннолетними детьми, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 22 января в 14:36 в полицию обратился неработающий мужчина 1973 года рождения, проживающий в деревне Фоминское в коттеджном поселке «Согласие-2». Мужчина заявил о разбое в доме по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 января в 21:15 трое неизвестных в масках, отжав окно, проникли в дом по указанному адресу, угрожая предметами, похожими на пистолеты, мужчине и его жене 1971 года рождения, также неработающей, их двоим несовершеннолетним детям, нанесли мужчине побои, открыто похитили у него 15 тысяч рублей, банковские карты, с которых впоследствии сняли около 620 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 635 тысяч рублей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.