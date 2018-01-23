РИАМО – 23 янв. Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около 200 миллионов долларов, по мнению экспертов, динамика связана с тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования, пишет газета «Известия» во вторник.

«Российские предприниматели привлекли со всего мира в свои проекты в 2017 году инвестиций в криптовалютах более чем на 200 миллионов долларов. А годом ранее было 20 миллионов долларов. Стартаперы из России запустили более ста проектов в криптовалюте, а в 2016 году их было порядка 20», — рассказал газете основатель торговой площадки CryptoBazar и одноименного фонда Олег Иванов.

Как отмечает издание, сейчас, по экспертным оценкам, каждое пятое ICO сделано выходцами из России. В общей сложности за последние четыре года команды из нашей страны собрали более 260 миллионов долларов — 11% от общей суммы всех размещений. Среди таких проектов: суперкомпьютер SONM (42 миллиона долларов), «Русская майнинговая компания» (RMC) (45 миллионов долларов), мобильная игровая платформа MobileGo (53 миллиона долларов). Есть и производственные проекты. Например, промышленный стартап по производству синтетического диоксида циркония ZrCoin (4,5 миллиона долларов).

Вырос и средний возврат вложений — до 30 тысяч %. Такая прибыльность связана с ростом курса крипловалют и повышением интереса к этой сфере. Если за четыре последних года компании могли привлечь через ICO в среднем на один крупный проект 2 миллиона долларов, то по итогам 2017 года этот показатель достиг 22,6 миллиона долларов. Однако высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками.

«Поскольку криптовалюта сама по себе — рискованная сфера, то привлечение инвестиций в ней — это риск в кубе. Вложения в проекты на ранней стадии в принципе не дают никаких гарантий прибыли. А тут еще и привлекаются средства в криптовалюте, цена которой крайне изменчива. Тут может быть как плюс тысячи процентов, так и минус. Поэтому как бы ни было хлопотно и дорого уже существующее IPO (первичное размещение акций), ICO их не заменят», — предупреждает сооснователь международного криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев.

Кроем того, по данным газеты, другой фактор — отсутствие в России законодательства об ICO, криптовалютах и блокчейне. Когда нет ограничений, у инвесторов развязаны руки. Но их вложения при этом защищены меньше, а владелец бизнеса оказывается в более сильной позиции. При этом в России до сих пор не решен вопрос о налогообложении сделок, совершаемых с криптовалютой.

Сейчас в Минфине и Центробанке разрабатывают законодательство, регулирующее ICO и криптовалюты. В разработанном проекте документа пока лишь даны определения ICO, криптовалюты и других терминов, касающихся этого рынка, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд. Вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.