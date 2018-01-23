РИАМО - 23 янв. Большинство сообщений о нарушениях, которые поступили через приложение «Народный инспектор», касаются неправильной парковки на газонах, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

«Что касается «Народного инспектора», львиная часть сообщений о нарушениях касается парковки транспортных средств на газонах - это 98%. Из 6 тысяч зафиксированных нарушений, которые прошли модерацию, мы вынесли 2,7 тысячи постановлений, которые означают штрафы», - сказал Шадаев.

Он добавил, что с момента запуска «Народного инспектора» поступило более 10 тысяч сообщений о нарушениях.

Программный продукт «Народный инспектор» является дополнением мобильного приложения «Добродел». Используя «Народный инспектор», жители могут сообщать о парковке автомобилей на газонах, детских площадках, мешающих вывозу мусора транспортных средствах и сбросе мусора из автомобиля. Для отправки сообщения необходимо зайти в программу, зафиксировать с помощью видеосъемки нарушение и отправить получившийся ролик в Госадмтехнадзор.