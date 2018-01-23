РИАМО - 23 янв. Инвентаризацию всех остановочных пунктов проведут на территории Подмосковья в течение недели, чтобы выявить остановки, которые необходимо заменить, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Мосавтодору» совместно с муниципалитетами необходимо за одну недель проинвентаризировать все остановки, и в текущем году во всех городах Московской области заменить остановки - те, которые не отвечают современным требованиям», - сказал Тресков.

Он добавил, что жители жаловались на мусор возле остановок и отсутствие уборки снега.

Ранее он сообщил, что в 2018 году в Подмосковье обновят автобусный парк, на линии выйдут более 2,6 тысячи новых автобусов.