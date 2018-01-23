РИАМО - 23 янв. В 2018 году в Подмосковье обновят автобусный парк, на линии выйдут более 2,6 тысячи новых автобусов, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«В текущем году мы запланировали обновить парк автобусов в Подмосковье еще на 2,6 тысячи автобусов и повсеместно внедрить систему объективного контроля», - сказал Тресков.

Он добавил, что в 2018 году в Подмосковье создадут 16 новых маршрутов.

Тресков также отметил, что в 2017 году в систему «Добродел» поступило более 20 тысяч обращений по вопросам транспортного обслуживания, 75% касались нарушений расписания, жалоб на старые автобусы и плохое содержание остановочных пунктов.