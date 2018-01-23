РИАМО - 23 янв. Главы малых городов Подмосковья должны максимально эффективно расходовать средства на повышение комфорта жизни, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в подмосковной Коломне в рамках форума малых городов и исторических поселений под руководством президента России Владимира Путина прошла встреча с главами малых городов. При этом было принято решение дополнительно выделить на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях России 5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

«В Подмосковье самое большое количество малых городов, 53 малых города. Обращаю внимание глав территорий на важность продолжения работ по созданию комфортной среды, благоустройству. Все должно делаться максимально рационально и эффективно. Мы, со своей стороны, должны максимально внимательно сопровождать эти программы. На уровне президента была подчеркнута важность этой работы», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что исторические поселения тоже должны получить ассигнования, эта помощь федерального центра очень важна.