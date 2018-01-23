РИАМО - 23 янв. Жители Подмосковья активно используют портал «Добродел» и чаще всего жалуются на состояние подъездов, неработающие фонари и лифты, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

«По структуре сообщений с большим отрывом на первом месте жалобы на состояние подъездов, мы размещаем информацию в подъездах о «Доброделе». На втором месте - жалобы на неработающие фонари, освещение, на третьем месте большое количество жалоб, более 800 жалоб с начала года, на неработающие лифты», - сказал Шадаев.

Он добавил, что в десятку входят жалобы на перебои с центральным отоплением и электричеством.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы, в частности, жители выбирают региональные и муниципальные дороги, на которых будет проведен ремонт.