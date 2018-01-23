РИАМО - 23 янв. Подмосковные города должны бороться за статус самых безопасных и комфортных, этому будет способствовать рейтинг безопасности муниципальных образований Московской области, сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев призвал создать рейтинг безопасности городов региона, который позволит людям оценивать, насколько комфортно, безопасно они себя чувствуют в том населенном пункте, городе, районе, где живут.

«Главное управление внутренних дел подвело итоги на итоговой коллегии. У нас хорошие результаты. Мы реализуем большую работу по установке камер, мониторингу, большие деньги инвестируем в освещение. Эта работа должна быть продолжена. Нам важно составить рейтинг городов и добиться того, чтобы города боролись за статус самых безопасных и комфортных», - сказал Воробьев.

Также глава региона поручил предоставить критерии оценки городов и привлечь к этой работе муниципальные власти.