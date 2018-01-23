РИАМО (ПУЩИНО) - 23 янв. Интеллектуальное состязание «Окский Марафон 36 часов нон-стоп» пройдет в подмосковном Пущине 27 и 28 января, сообщил Пущинскому информагентству представитель пресс-службы Центра культурного развития «Вертикаль».

По данным агентства, мероприятие пройдет в универсальном зале Дворца спорта «Ока».

«Ежегодно в Пущино съезжаются знатоки из Челябинска, Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ярославля, Казани и других городов. В наукограде по традиции проводится интеллектуальное состязание «Окский марафон 36 часов нон-стоп». Оно состоится 27 и 28 января. Это испытание не для слабых. Поэтому лозунгом мероприятия избраны слова Максима Горького «Безумству храбрых поем мы песню»», – сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в каждой команде должно быть не более 10 человек. За столом одновременно могут находиться только шесть игроков. На протяжении 36 часов ведущий задает вопросы. Во время проведения состязания игра не прекращается более чем на 10 минут. Кроме того, каждая команда должна подготовить свой пакет вопросов, который будет использован в игре.

«Основное отличие «Окского марафона» от аналогичных состязаний в том, что команды сдают ответы блоками, а не на каждый вопрос отдельно. Победителем становится команда, ответившая на большее количество из 700 озвученных вопросов», – добавил представитель пресс-службы.