РИАМО - 23 янв. Власти Подмосковья снизили уровень муниципального софинансирования при ремонте дорог с 25% до 5%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в 2017 году сделали прорыв в ремонте дорог, мы впервые начали ремонтировать муниципальные дороги, в 2017 году мы на эти цели направили 3,6-3,8 миллиарда рублей. В этом году мы увеличиваем финансирование до 5 миллиардов рублей с 3,6 миллиарда. И, спасибо экономическому блоку, они нашли возможность снизить софинансирование муниципалитетов с 25% до 5%. Мы идем на эту меру, чтобы существенно преобразить муниципальные дороги и позволить муниципалитетам преобразить бесхозные дороги», - сказал Воробьев.

Он отметил, что теперь участие в программе будет менее обременительным для муниципальных образований.