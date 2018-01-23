РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил следить за соблюдением порядка работы перевозчиков, отметив, что в регионе не должно быть недобросовестных компаний в этой сфере.

«Те, кто работает по-старому, игнорирует требования прозрачного учета, работать в Подмосковье не должны. Прошу жестко следить за этим требованием и выполнять, чтобы не обирали жителей», - сказал Воробьев.

Он также добавил, что транспортные карты должны применяться всеми перевозчиками.

Ранее губернатор поручил повысить заработную плату водителям общественного транспорта в регионе.

С сентября 2017 года в Подмосковье ежемесячно формируется рейтинг перевозчиков общественного транспорта. Оценка работы проводится по следующим критериям: количество транзакций по карте «Стрелка» - определяется среднее количество транзакций по проездному билету на один терминал в день; показатель среднего возраста парка относительно количества транспортных средств, регулярность выполняемых рейсов; показатель по ДТП с участием пассажирского транспорта и количество поступивших жалоб от жителей.