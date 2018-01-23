РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил блоку регионального правительства, ответственному за здравоохранение, подготовить доклад к следующему заседанию правительства.

Во вторник проходит расширенное заседание подмосковного правительства под руководством главы региона Андрея Воробьева. В мероприятии принимают участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми поддерживается в режиме видеоконференции.

«В прошлое заседание у нас был час ЖКХ, сегодня у нас транспортная тема, Игорь Борисович Тресков (министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – ред.). Следующим я предлагаю подготовиться здравблоку, все, что связано со здравоохранением», - сказал Воробьев на заседании.